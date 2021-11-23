Премьер Израиля Бенет привёл девятилетнего сына на вакцинацию от ковида

В Израиле официально стартовала программа вакцинации от коронавирусной инфекции детей в возрасте от пяти до одиннадцати лет. Так, в числе первых привился девятилетний наследник премьер-министра страны Нафтали Бенета.

"Давид только что сделал прививку. Вакцина спасёт наших детей и родителей и всё государство Израиль. Это безопасная процедура", — написал политик на своей странице в "Твиттере".

К слову, незадолго до этого Бенет призывал израильских родителей не вестись на фейки, связанные с прививками, и отвести своих детей на процедуру. Тогда же премьер пообещал, что сам лично приведёт сына на вакцинацию. Отметим, что в Израиле на данный момент несовершеннолетних прививают американским препаратом Pfizer, который разработала одноимённая компания и её немецкий партнёр BioNTech.