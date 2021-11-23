Премьер Израиля Бенет привёл девятилетнего сына на вакцинацию от ковида
Незадолго до этого политик призывал местных жителей не вестись на фейки, связанные с вакцинацией, и отвести наследников на процедуру. По его словам, таким образом удастся спасти от вируса всю страну.
Скриншот © Twitter / IsraeliPM_heb
Премьер Израиля Бенет привёл девятилетнего сына за прививкой от ковида. Видео © Twitter / IsraeliPM_heb
В Израиле официально стартовала программа вакцинации от коронавирусной инфекции детей в возрасте от пяти до одиннадцати лет. Так, в числе первых привился девятилетний наследник премьер-министра страны Нафтали Бенета.
"Давид только что сделал прививку. Вакцина спасёт наших детей и родителей и всё государство Израиль. Это безопасная процедура", — написал политик на своей странице в "Твиттере".
К слову, незадолго до этого Бенет призывал израильских родителей не вестись на фейки, связанные с прививками, и отвести своих детей на процедуру. Тогда же премьер пообещал, что сам лично приведёт сына на вакцинацию. Отметим, что в Израиле на данный момент несовершеннолетних прививают американским препаратом Pfizer, который разработала одноимённая компания и её немецкий партнёр BioNTech.
Как сообщал Лайф, в США официально одобрили применение вакцины Pfizer/BioNTech для вакцинации от коронавируса детей от пяти до одиннадцати лет. Детская доза препарата будет составлять примерно третью часть дозы взрослого человека.
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