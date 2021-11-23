Американская база в Сирии подверглась ракетному обстрелу
По военному аэродрому на базе Харраб-эль-Джейр было выпущено не менее пяти ракет. После этого в воздух были подняты вертолёты в поисках района, откуда велась атака.
Фото © ТАСС / Zuma
Американская военная база, расположенная в Сирии, подверглась ракетной атаке. Об этом сообщает Сирийское арабское информационное агентство (SANA), ссылаясь на свои источники.
Согласно полученной информации, по военному аэродрому на базе Харраб-эль-Джейр было выпущено не менее пяти ракет. После этого в воздух были подняты американские вертолёты в поисках района, откуда велась атака.
При этом сведениями о погибших, пострадавших или причинённом материальном ущербе агентство не располагает.
Ранее Лайф писал, что российские военные в Сирии впервые начали патрулировать границу зоны контроля США. Основная цель этого — показать населению, что военнослужащие РФ здесь и готовы оказать помощь.
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