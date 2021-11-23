Американская база в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Американская военная база, расположенная в Сирии, подверглась ракетной атаке. Об этом сообщает Сирийское арабское информационное агентство (SANA), ссылаясь на свои источники.

Согласно полученной информации, по военному аэродрому на базе Харраб-эль-Джейр было выпущено не менее пяти ракет. После этого в воздух были подняты американские вертолёты в поисках района, откуда велась атака.

При этом сведениями о погибших, пострадавших или причинённом материальном ущербе агентство не располагает.