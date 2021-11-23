НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Американская база в Сирии подверглась ракетному обстрелу

По военному аэродрому на базе Харраб-эль-Джейр было выпущено не менее пяти ракет. После этого в воздух были подняты вертолёты в поисках района, откуда велась атака.

23 ноября, 14:08
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Американская военная база, расположенная в Сирии, подверглась ракетной атаке. Об этом сообщает Сирийское арабское информационное агентство (SANA), ссылаясь на свои источники.

ВВС Израиля нанесли ракетный удар по Дамаску

ВВС Израиля нанесли ракетный удар по Дамаску

Согласно полученной информации, по военному аэродрому на базе Харраб-эль-Джейр было выпущено не менее пяти ракет. После этого в воздух были подняты американские вертолёты в поисках района, откуда велась атака.

При этом сведениями о погибших, пострадавших или причинённом материальном ущербе агентство не располагает.

Ранее Лайф писал, что российские военные в Сирии впервые начали патрулировать границу зоны контроля США. Основная цель этого — показать населению, что военнослужащие РФ здесь и готовы оказать помощь.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1