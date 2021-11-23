Госдума приняла во втором чтении проект бюджета с социально значимыми поправками ЕР

Расходы на национальные цели развития страны и социальные обязательства государства вырастут на 107 млрд рублей, отметили в "Единой России".

Государственная дума приняла во втором чтении проект бюджета с социально значимыми поправками, предложенными "Единой Россией". Третье чтение запланировано на 24 ноября, сообщает пресс-служба партии в телеграм-канале.

"По инициативе партии расходы на национальные цели развития страны и социальные обязательства государства, поручения Владимира Путина на Съезде Единой России и реализацию инициатив народной программы партии вырастут на 107 млрд рублей", — говорится в релизе.

В частности, речь идёт об обеспечении жильём инвалидов, на что предлагается выделить дополнительные почти семь миллиардов рублей. Таким образом, получится улучшить жилищные условия десяти тысяч граждан. На программу долговременного ухода за пожилыми предлагается выделить около полутора миллиардов рублей, на обеспечение лекарствами ВИЧ-инфицированных — 2,3 млрд рублей, а на поддержку молодёжной занятости, что позволит трудоустроить четыре тысячи специалистов, — три миллиарда рублей.

Кроме того, ЕР предлагает дополнительно профинансировать ремонт дорог и "позволить нарастить господдержку некоммерческих организаций, привести в нормативное состояние не менее 100 тысяч кв. м общежитий вузов и увеличить субсидирование льготных авиаперелётов для жителей Дальнего Востока".