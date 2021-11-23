Медиахолдинг "Вечерняя Москва" стал партнёром Музея Победы

Медиахолдинг "Вечерняя Москва" стал официальным информационным партнёром Музея Победы. Об этом сообщается на сайте музейного комплекса, который посвящён Великой Отечественной войне.

"Сохранению и развитию Музея Победы способствует бескорыстная поддержка наших друзей и партнёров. Именно с их неоценимой помощью создаются новые просветительские и образовательные проекты, организуются выставки и культурные мероприятия, осуществляется реставрация экспонатов", — отметили в культурном учреждении.





Уточим, что информационными партнёрами Музея Победы также являются МИЦ "Известия", телеканал "Рен-ТВ", порталы "Порайону.ру", "Культура.рф". В официальных же партнёрах музея числятся ПАО "ЛУКойл" и его "дочка" "ЛУКойл-Интер-Кард".