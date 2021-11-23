Даниил Медведев занял второе место в мире по числу заработанных за год призовых

Так, за один год он заработал около 7,4 миллиона долларов. Выше него, как и на корте, лишь серб Новак Джокович. В 2021 году он выиграл 9,1 млн долларов. Строчкой ниже Медведева — немец Александр Зверев, победивший на итоговом турнире года АТР. Он за год сумел выиграть 6,4 миллиона долларов. Добавим, что в топ-5 попал и ещё один представитель России — Андрей Рублёв с суммой 3,3 миллиона долларов.