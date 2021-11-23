Даниил Медведев занял второе место в мире по числу заработанных за год призовых
Как и на корте, выше него расположился лишь серб Новак Джокович. При этом в пятёрку лучших сумел попасть ещё один представитель нашей страны.
Фото © ТАСС/EPA/Alessandro Di Marco
Россиянин Даниил Медведев занял второе место по числу заработанных им за год призовых среди всех профессиональных теннисистов мира. Данные публикует портал Ubitennis.
Так, за один год он заработал около 7,4 миллиона долларов. Выше него, как и на корте, лишь серб Новак Джокович. В 2021 году он выиграл 9,1 млн долларов. Строчкой ниже Медведева — немец Александр Зверев, победивший на итоговом турнире года АТР. Он за год сумел выиграть 6,4 миллиона долларов. Добавим, что в топ-5 попал и ещё один представитель России — Андрей Рублёв с суммой 3,3 миллиона долларов.
А ранее Лайф сообщал, что Медведев и Рублёв сумели завершить год в топ-5 мирового рейтинга. Что любопытно, с теннисистами из России такое происходит впервые за 21 год.
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