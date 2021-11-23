Суд может обязать любовницу Павла Грудинина вернуть элитную квартиру в Москве
Отмечается, что женщина приобрела жилплощадь у Совхоза имени Ленина, перечислив 33,8 миллиона рублей, однако рыночная стоимость недвижимости составляла 42,1 миллиона рублей.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Акционеры ЗАО "Совхоз имени Ленина" обратились в Арбитражный суд Подмосковья с исковым заявлением к Ксении Кутюхиной, которая была в отношениях с бизнесменом Павлом Грудининым, о признании недействительным договора купли-продажи шикарной квартиры в Москве. Об этом сообщает "Совхоз. Инфо".
Отмечается, что Кутюхина приобрела огромную квартиру на проспекте Андропова у ЗАО "Совхоз имени Ленина" за 33,8 миллиона рублей, однако рыночная стоимость недвижимости на момент подписания бумаг составляла 42,1 миллиона рублей. Так, если суд встанет на сторону акционеров, то Грудинину и Кутюхиной придётся вернуть роскошную жилплощадь в ЗАО.
Ранее Лайф рассказывал, что Павел Грудинин оспорит решение суда о возврате 148 млн премий в Совхоз имени Ленина. В сделку также входили сын бизнесмена и двое сотрудников совхоза — исполнительный директор и экономист.
Комментариев: 0