МКС 25 ноября сблизится с фрагментом ракеты SpaceX
Минимальное расстояние между станцией и этим объектом составит около пяти с половиной километров, уточнили в "Роскосмосе".
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Международная космическая станция (МКС) сблизится утром 25 ноября с фрагментом ракеты SpaceX. Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса" в телеграм-канале со ссылкой на Главный информационно-аналитический центр Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве ЦНИИмаша.
"25 ноября 2021 года в 07:18 по московскому времени ожидается сближение с Международной космической станцией фрагмента американской ракеты-носителя Falcon 9, запущенной в 2019 году", — говорится в релизе.
Отмечается, что минимальное расстояние между станцией и этим объектом составит почти пять с половиной километров. Ситуацию контролирует главная оперативная группа управления российским сегментом МКС. Также сообщается, что экипаж МКС-66 работает в обычном режиме.
Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что российский корабль "Орёл" сможет стыковаться с окололунной станцией США Gateway. Соответствующая договорённость была достигнута на переговорах "Роскосмоса" и NASA.
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