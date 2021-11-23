МКС 25 ноября сблизится с фрагментом ракеты SpaceX

Международная космическая станция (МКС) сблизится утром 25 ноября с фрагментом ракеты SpaceX. Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса" в телеграм-канале со ссылкой на Главный информационно-аналитический центр Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве ЦНИИмаша.

"25 ноября 2021 года в 07:18 по московскому времени ожидается сближение с Международной космической станцией фрагмента американской ракеты-носителя Falcon 9, запущенной в 2019 году", — говорится в релизе.

Отмечается, что минимальное расстояние между станцией и этим объектом составит почти пять с половиной километров. Ситуацию контролирует главная оперативная группа управления российским сегментом МКС. Также сообщается, что экипаж МКС-66 работает в обычном режиме.