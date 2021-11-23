Обязательную вакцинацию для граждан старше 60 лет ввели в Нижегородской области

В Нижегородской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для жителей старше 60 лет. Об этом сообщила во вторник пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Решение было принято в связи с напряжённой эпидемиологической ситуацией.

"В Нижегородской области введена обязательная вакцинация граждан в возрасте 60 лет и старше против новой коронавирусной инфекции", — информирует ведомство.

Первый компонент вакцины нужно ввести до 17 декабря, а второй — до 7 января 2022 года. При необходимости прививку смогут сделать на дому. Кроме того, Роспотребнадзор постановил провести ревакцинацию для возрастных горожан, которые ранее уже привились от ковида. Процедуру также необходимо завершить до 17 декабря препаратом "Спутник лайт".