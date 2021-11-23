Студенток СПбГУ хотят отчислить за "отвод взгляда" во время онлайн-экзамена
Система, применяемая вузом, уже не впервые замечает даже малейшие движения, которые не всегда означают списывание. Теперь учащиеся подали апелляцию и оспаривают решение.
Кадр видео © Telegram-канал "Mash на Мойке"
Студенток СПбГУ хотят отчислить за "отвод взгляда" во время онлайн-экзамена. Видео © Telegram-канал "Mash на Мойке"
Двух студенток Санкт-Петербургского государственного университета планируют отчислить за то, что они отвели взгляд от экрана во время экзамена, который сдавали онлайн через специальную программу. Об этом сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке".
"Я просто сдавала экзамен, никуда не смотрела, мне не было повода, потому что все ответы я знала. Прохожу экзамен, и у меня просто высветилось уведомление. Для программы какой-то минимальный шорох, поворот руки, ветерок подул или моргнула как-то", — сказала одна из пострадавших учащихся Дарья.
Ульяна призналась, что набрала необходимое для сдачи количество баллов, однако система зафиксировала у неё отвод взгляда и второй экран, якобы она пользовалась телефоном. В итоге на студенток были составлены приказы об отчислении. Сейчас девушки оспаривают это решение, обратившись к проректору и в студенческий совет. Член студсовета Даниил Подлужный заметил, что университет безапелляционно верит результатам прокторинга. На ближайшее заседание по этому вопросу был приглашён представитель компании Examus, разработавшей приложение, чтобы спросить у него, кто проверяет видеозаписи и как система обучается.
При этом подобный случай уже не первый. Минувшим летом на многих факультетах почти половина курса пересдавали экзамены из-за слишком высокой чувствительности системы, указали девушки.
Ранее Лайф рассказывал о пропавших студентах Пущинского государственного естественно-научного института (ПущГЕНИ) из Шри-Ланки, которые исчезли после драки с соотечественниками из-за девушки. Обнаружились они в Воронеже и заявили, что возвращаться на учёбу не планируют. В итоге вуз их отчислил.
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