Студенток СПбГУ хотят отчислить за "отвод взгляда" во время онлайн-экзамена. Видео © Telegram-канал "Mash на Мойке"

Двух студенток Санкт-Петербургского государственного университета планируют отчислить за то, что они отвели взгляд от экрана во время экзамена, который сдавали онлайн через специальную программу. Об этом сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке".

"Я просто сдавала экзамен, никуда не смотрела, мне не было повода, потому что все ответы я знала. Прохожу экзамен, и у меня просто высветилось уведомление. Для программы какой-то минимальный шорох, поворот руки, ветерок подул или моргнула как-то", — сказала одна из пострадавших учащихся Дарья.

Ульяна призналась, что набрала необходимое для сдачи количество баллов, однако система зафиксировала у неё отвод взгляда и второй экран, якобы она пользовалась телефоном. В итоге на студенток были составлены приказы об отчислении. Сейчас девушки оспаривают это решение, обратившись к проректору и в студенческий совет. Член студсовета Даниил Подлужный заметил, что университет безапелляционно верит результатам прокторинга. На ближайшее заседание по этому вопросу был приглашён представитель компании Examus, разработавшей приложение, чтобы спросить у него, кто проверяет видеозаписи и как система обучается.