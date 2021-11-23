"Истина где-то посередине": Депутат Госдумы Бессараб оценила призыв Бастрыкина к отмене ЕГЭ

Такие экзамены являются испытанием для нервов не только школьников, но и их родителей, отметила она. Однако благодаря подобным испытаниям многие смогли поступить в престижные университеты страны.

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала призыв председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Так, по мнению депутата, в данном вопросе "истина находится где-то посередине".

Бессараб отметила, что ЕГЭ является испытанием для нервов не только школьников, но и их родителей. Тем не менее благодаря таким экзаменам многие ученики смогли поступить в самые престижные университеты России, поскольку в вузах автоматически были сняты многие вопросы коррумпированности.

Однако председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова считает, что любые экзамены в форме тестирования необходимо как минимум изменить, в частности, речь идёт и об Основном государственном экзамене (ОГЭ), который сдают учащиеся девятых классов. По мнению общественницы, знания куда важнее зазубренных правильных ответов.

"Если ребёнок вдруг ошибся, он может вообще перечеркнуть себе всё будущее, не попасть в институт, в который он хочет. Само напряжение, которое создаётся вокруг ЕГЭ, совершенно ненормально", — приводит RT слова Летковой.