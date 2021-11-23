Друг Хлебниковой Дмитрий Чижов рассказал, что к певице пока не пускают родных

Композитор, автор песен Дмитрий Чижов рассказал "Москве 24" о состоянии своей подруги, пострадавшей при пожаре певицы Марины Хлебниковой. По его словам, звезда питается через трубки. Также врачи никого к ней не пускают.



"Я знаю, что у неё вчера были родственники, её мама, там никого к ней не пустили. Единственное, пустили маму пообщаться с врачом. Насколько я знаю, Марина пришла в себя, её отключили от [аппарата] ИВЛ", — поделился Чижов.



Напомним, что 18 ноября в квартире певицы случился пожар, после которого её госпитализировали с тяжёлыми ожогами, она впала в кому. Хлебникову уже отключили от аппарата ИВЛ, однако артистка получила сильные ожоги век.



По словам Чижова, сейчас ситуация стабилизировалась, однако полная картина состояния певицы и прогнозов врачей есть только у её мамы, которая ни с кем не общается.

"Наверное, можно сказать, что вот этот острый кризис, когда всем вообще было непонятно, чем это закончится, что эта ситуация как-то стабилизировалась", — подытожил друг артистки.