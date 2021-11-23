Гонорары звёзд шоу-бизнеса за новогодние корпоративы выросли почти в два раза

Средний гонорар российских звёзд на новогодних корпоративах существенно вырос в 2021 году. Об этом в беседе с РБК рассказал член Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) Павел Воронцов.

По словам специалиста, заработок популярных артистов в этом году варьируется от полутора до двух миллионов рублей. И такие цены на артистов на новогодних корпоративах почти в два раза больше, чем в допандемийный период, в 2019 году. Эксперты объясняют столь высокую стоимость ограниченным количеством возможных концертов в конце декабря.

При этом ценник зависит в том числе и от региона. Так, например, дешевле заказать столичного артиста в Москве, чем в Петербурге или российских регионах. Разница составляет 25%, но может увеличиться и в два раза. Это связано с тем, что, не покидая город, артист может посетить несколько мероприятий, а в случае выездного концерта потеряет много времени лишь на один корпоратив.

Увеличившиеся в цене гонорары артистов в целом не отразились на бюджетах корпоративов или частных мероприятий. По словам члена НАОМ, подрядчики снизили стоимость своих услуг для того, чтобы поддержать спрос. Он также отметил, что цена за обычный корпоратив составляет от 10 до 50 тысяч рублей за человека, а VIP-мероприятия, организованные для топ-менеджмента, оцениваются дороже.