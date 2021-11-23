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В Москве к 60-летию Виктора Цоя пройдёт выставка-байопик

На мероприятии будут представлены гитары, черновики, личные письма, фотографии, сценические костюмы, а также картины разных лет.

23 ноября, 12:52
<p>Фото © ТАСС / Замир Усманов</p>

Фото © ТАСС / Замир Усманов

В Центральном выставочном зале (ЦВЗ) "Манеж" в январе 2022 года откроется выставка-байопик "Виктор Цой. Путь героя", приуроченная к 60-летию музыканта, которая пройдёт при поддержке Фонда культурных инициатив, учреждённого президентом РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов.

"15 января 2022 года в Москве в Центральном выставочном зале "Манеж" откроется выставка-байопик "Виктор Цой. Путь героя". Это первая выставка такого масштаба, посвящённая герою, остающемуся актуальным как для тех, кто ходил на его концерты в 1980-е годы, так и для современного поколения соцсетей. Проект приурочен к 60-летию со дня рождения Виктора Цоя, который будет отмечаться 21 июня 2022 года", — говорится в релизе.

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Отмечается, что экспозиция будет размещаться в 11 залах, в неё войдут музыкальные инструменты, черновики, сценические костюмы, картины разных лет, в том числе поделки Цоя, и другие артефакты, связанные с артистом. В подготовке выставки участвовали друзья музыканта, коллекционеры, фанаты, а также отец Цоя Роберт и сын Александр. Экспонаты будут выставлены не хронологически, а по темам: кино, музыка, поэзия, изобразительное искусство. Авторы проекта воссоздадут путь артиста — "от застенчивого мальчишки до кумира нескольких поколений".

"Сценография, аудиоэффекты и визуальные эффекты выводят этот проект за рамки привычной выставки, поэтому мы называем её выставкой-байопик и, приглашая зрителей, говорим, что будет как в "Кино", — приводят организаторы слова креативного продюсера проекта, сына музыканта Александра Цоя.

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Кроме того, на одной из частей экспозиции также представят взгляд на творчество Цоя глазами людей другой культуры. Так, например, тексты к выставке и для каталога написал друг музыканта, издавший его пластинку во Франции в 1989 году, французский дипломат и писатель Жоэль Бастенэр. Популяризатор советской и постсоветской рок-культуры на Западе Джоанна Стингрей из США передала проекту свои архивы, а Рашид Нугманов (Франция) представит зал, посвящённый фильму, который готовился к съёмкам в последний год жизни Цоя японскими продюсерами, но так и не был снят из-за трагической гибели певца.

Ранее Лайф рассказывал, что Фонд президентских грантов выбрал сто лучших проектов 2020 года. Оценивали участников не только эксперты, но и сами грантополучатели и просто неравнодушные люди.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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