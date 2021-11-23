Месси назвал главных фаворитов Лиги чемпионов, но не сказал про "Барселону"
Аргентинский форвард перешёл из стана каталонцев минувшим летом, после почти 20 лет выступлений за клуб.
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Нападающий ПСЖ Лионель Месси назвал главных фаворитов Лиги чемпионов в этом сезоне, однако не включил в этот список свою бывшую команду — "Барселону". Слова форварда приводит Marca.
По его мнению, парижский клуб — один из претендентов на победу в турнире, по крайней мере на бумаге. Однако для этого ПСЖ нужно сыграться и "стать настоящей командой". Помимо этого, аргентинец перечислил клубы, которые также способны стать победителем Лиги чемпионов.
"Сейчас очень хорош "Ливерпуль". Он снова стал тем "Ливерпулем", который когда-то выигрывал Лигу чемпионов. Ещё есть "Манчестер Сити", "Бавария", "Реал", "Атлетико". Есть много команд, которые способны побороться за кубок ЛЧ", — сказал Месси.
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