Месси назвал главных фаворитов Лиги чемпионов, но не сказал про "Барселону"
Аргентинский форвард перешёл из стана каталонцев минувшим летом, после почти 20 лет выступлений за клуб.
Нападающий ПСЖ Лионель Месси назвал главных фаворитов Лиги чемпионов в этом сезоне, однако не включил в этот список свою бывшую команду — "Барселону". Слова форварда приводит Marca.
По его мнению, парижский клуб — один из претендентов на победу в турнире, по крайней мере на бумаге. Однако для этого ПСЖ нужно сыграться и "стать настоящей командой". Помимо этого, аргентинец перечислил клубы, которые также способны стать победителем Лиги чемпионов.
"Сейчас очень хорош "Ливерпуль". Он снова стал тем "Ливерпулем", который когда-то выигрывал Лигу чемпионов. Ещё есть "Манчестер Сити", "Бавария", "Реал", "Атлетико". Есть много команд, которые способны побороться за кубок ЛЧ", — сказал Месси.
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