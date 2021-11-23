Бывший тренер "Спартака" Тедеско приедет в Москву на матч команды в Лиге Европы
Матч состоится в среду, 24 ноября, на столичной "Открытие банк арене".
Фото © ТАСС / Олег Бухарев
Бывший главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско собирается посетить Москву с частным визитом. Об этом передаёт "Матч ТВ" со ссылкой на источники из окружения немецкого специалиста.
Сообщается, что Тедеско планирует посетить два матча группового этапа Лиги Европы, которые на следующей неделе пройдут в Москве. В среду, 24 ноября, "Спартак" примет на "Открытие банк арене" неаполитанский "Наполи", а на следующий день "Локомотив" на "РЖД-арене" сыграет с римским "Лацио".
Кроме того, Тедеско также собирается встретиться в Москве со своими друзьями. При этом вести переговоры с каким-либо из клубов РПЛ он не намерен.
По данным "Спорт-Экспресса", приезд Тедеско в Москву связан с формальными процедурами по налоговой отчётности. Они имеют отношение к периоду работы специалиста в России.
Тедеско возглавлял "Спартак" с октября 2019 года по май 2021-го. В минувшем сезоне немецкий специалист выиграл с командой серебряные медали чемпионата России и вывел её в квалификацию Лиги чемпионов. Сейчас красно-белых тренирует португалец Руй Витория.
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