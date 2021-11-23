Бывший тренер "Спартака" Тедеско приедет в Москву на матч команды в Лиге Европы

Бывший главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско собирается посетить Москву с частным визитом. Об этом передаёт "Матч ТВ" со ссылкой на источники из окружения немецкого специалиста.

Сообщается, что Тедеско планирует посетить два матча группового этапа Лиги Европы, которые на следующей неделе пройдут в Москве. В среду, 24 ноября, "Спартак" примет на "Открытие банк арене" неаполитанский "Наполи", а на следующий день "Локомотив" на "РЖД-арене" сыграет с римским "Лацио".

Кроме того, Тедеско также собирается встретиться в Москве со своими друзьями. При этом вести переговоры с каким-либо из клубов РПЛ он не намерен.

По данным "Спорт-Экспресса", приезд Тедеско в Москву связан с формальными процедурами по налоговой отчётности. Они имеют отношение к периоду работы специалиста в России.