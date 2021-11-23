Путин 26 ноября проведёт переговоры в Сочи с Алиевым и Пашиняном

Президент России Владимир Путин 26 ноября проведёт трёхсторонние переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Встреча, приуроченная к годовщине подписания заявления о прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе, состоится в Сочи, сообщает пресс-служба Кремля.

"Планируется рассмотреть ход реализации договорённостей лидеров трёх стран от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также наметить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе", — говорится в релизе.

Отмечается, что особое внимание будет уделено вопросам восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей. Кроме того, помимо трёхстороннего формата предусмотрены отдельные беседы Путина с Алиевым и Пашиняном.