"Единая Россия" внесла в ГД проект закона об увеличении штрафов для зацеперов

По данным МВД, только за семь месяцев прошлого года в Центральном федеральном округе 11 несовершеннолетних экстремалов получили травмы, четверо из них погибли.

Группа депутатов и сенатор от "Единой России" внесли в Госдуму законопроект, увеличивающий штраф для зацеперов в 40 раз. Напомним, что, согласно нынешней редакции КоАП, наказание составляет всего сто рублей, по предложению парламентариев оно должно быть увеличено до четырёх тысяч рублей.

"Штраф в сто рублей, когда уже билет на электричку дороже стоит, никого не пугает, а значит — данная превентивная мера не работает. Такое наказание явно несоразмерно степени общественной опасности этого экстремального правонарушения. Тем более речь идёт о жизни подростков", — цитирует пресс-служба ЕР инициатора законопроекта Анатолия Выборного.

По данным МВД, только за семь месяцев 2020 года в Центральном федеральном округе 11 несовершеннолетних зацеперов получили травмы, четверо из них погибли, добавили в партии.