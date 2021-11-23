В Сан-Марино зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса "Спутник лайт"
Препарат одобрен и для самостоятельного применения и в качестве бустирующей инъекции для всех вакцин.
Фото © Агентство "Москва"
Однокомпонентная вакцина "Спутник лайт" зарегистрирована в Сан-Марино. Об этом сообщил во вторник Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Российский препарат одобрили как для самостоятельного, так и для бустерного применения.
"РФПИ объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник лайт" правительством Республики Сан-Марино. Препарат также одобрен в качестве бустирующей инъекции для всех вакцин, которые применяются в Сан-Марино", — указано в сообщении.
Ранее в РФПИ рассказали об успехах при вакцинации "Спутником V" жителей Сан-Марино. Так, в этой стране были подтверждены высокие показатели безопасности российского препарата, отсутствие случаев госпитализации и хорошая переносимость среди пожилых людей. А туристы массово забирают ампулы из-под "Спутника V" на сувениры.
Напомним, что в воскресенье, 21 ноября, президент России Владимир Путин прошёл ревакцинацию от коронавирусной инфекции. Глава государства сделал прививку однокомпонентной вакциной "Спутник лайт". Президент перенёс укол хорошо и даже предложил свою кандидатуру для участия в испытаниях интраназальной вакцины от коронавируса.
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