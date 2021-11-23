ФСБ указала на "украинский след" в подготовке подростком нападения на школу в Казани

Задержанного в Казани сотрудниками ФСБ подростка к вооружённому нападению на учебное заведение склонял пользователь мессенджера Telegram — некий Ярослав Овсюк, проживающий на Украине. Об этом сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

Как указывает телеграм-канал Mash Iptash, незнакомец пообещал 14-летнему школьнику пять тысяч рублей за совершение преступления. Неизвестные лица вербуют в России склонных к девиантному поведению несовершеннолетних и нанимают их за несколько тысяч рублей планировать нападения на школы.

Сотрудники СУ Следственного комитета по Республике Татарстан возбудили уголовное дело по факту приготовления к убийству двух и более лиц в отношении задержанного.