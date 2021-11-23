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ФСБ указала на "украинский след" в подготовке подростком нападения на школу в Казани

Следователи возбудили в отношении задержанного уголовное дело по факту приготовления к убийству двух и более лиц.

23 ноября, 12:34

Фото © Wikipedia

Задержанного в Казани сотрудниками ФСБ подростка к вооружённому нападению на учебное заведение склонял пользователь мессенджера Telegram — некий Ярослав Овсюк, проживающий на Украине. Об этом сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

Как указывает телеграм-канал Mash Iptash, незнакомец пообещал 14-летнему школьнику пять тысяч рублей за совершение преступления. Неизвестные лица вербуют в России склонных к девиантному поведению несовершеннолетних и нанимают их за несколько тысяч рублей планировать нападения на школы.

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Сотрудники СУ Следственного комитета по Республике Татарстан возбудили уголовное дело по факту приготовления к убийству двух и более лиц в отношении задержанного.

Ранее ФСБ задержала жителя Ялты за шпионаж в пользу Украины. По данным спецслужбы, крымчанин собирал и передавал СБУ сведения, составляющие государственную тайну.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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