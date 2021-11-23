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Клинический психолог Коржаева связала с депрессией гибель россиянина на рейсе из Египта

В таких случаях должно быть наблюдение состояния пациента врачами, поддержка близких и своевременная психологическая помощь, заметила специалист.

23 ноября, 12:17
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<p>Погибший. Фото © LIFE</p>

Погибший. Фото © LIFE

Гибель россиянина на рейсе из Шарм-эль-Шейха в Самару могла быть связана с эндогенным процессом, вызванным инсультом, который 48-летний мужчина перенёс в 2020 году. Такое мнение высказала клинический психолог Ирина Коржаева.

"Скорее всего, проявился эндогенный процесс после аварии, недостаточно значительный для обнаружения и лечения, но достаточный, чтобы спровоцировать инсульт, после которого состояние усилилось. Похоже на депрессивный период эндогенного процесса, и отдых такие состояния не лечит", — сказала специалист Лайфу.

В данном случае должно быть наблюдение за пациентом со стороны врачей, поддержка близких и своевременная психологическая помощь, заметила Коржаева. Течение подобных болезней очень незаметное и часто упускается момент перед манифестацией, когда больному можно помочь, уточнила специалист.

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"Грубо говоря, это похоже на крик о помощи. Боль, безысходность, непонимание, что происходит. Нарушения в голове, такие как опухоль, могут вызвать сильнейшие последствия для психики, а также гормональные изменения, что совершенно не поддаётся контролю человеком-носителем", — добавила наша собеседница.

Напомним, о трагедии на борту самолёта стало известно сегодня, 23 ноября. Сообщалось, что труп мужчины нашли в туалете, предполагалось, что он покончил жизнь самоубийством.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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