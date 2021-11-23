Клинический психолог Коржаева связала с депрессией гибель россиянина на рейсе из Египта

Гибель россиянина на рейсе из Шарм-эль-Шейха в Самару могла быть связана с эндогенным процессом, вызванным инсультом, который 48-летний мужчина перенёс в 2020 году. Такое мнение высказала клинический психолог Ирина Коржаева.

"Скорее всего, проявился эндогенный процесс после аварии, недостаточно значительный для обнаружения и лечения, но достаточный, чтобы спровоцировать инсульт, после которого состояние усилилось. Похоже на депрессивный период эндогенного процесса, и отдых такие состояния не лечит", — сказала специалист Лайфу.

В данном случае должно быть наблюдение за пациентом со стороны врачей, поддержка близких и своевременная психологическая помощь, заметила Коржаева. Течение подобных болезней очень незаметное и часто упускается момент перед манифестацией, когда больному можно помочь, уточнила специалист.

"Грубо говоря, это похоже на крик о помощи. Боль, безысходность, непонимание, что происходит. Нарушения в голове, такие как опухоль, могут вызвать сильнейшие последствия для психики, а также гормональные изменения, что совершенно не поддаётся контролю человеком-носителем", — добавила наша собеседница.