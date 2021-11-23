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Шведские учёные связали веру в гороскопы с низким интеллектом и нарциссизмом

Эксперты отметили, что астрология в настоящее время набирает популярность. Это может быть обусловлено стрессом, вызванным пандемией ковида и изменениями климата.

23 ноября, 12:10
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В астрологические прогнозы верят в основном люди с низким интеллектом и высоким уровнем нарциссизма. Такие данные показало исследование учёных из Лундского университета в Швеции, его результаты опубликованы в журнале Personality and Individual Differences.

Специалисты опросили 264 человека разного возраста, большинство из которых (87%) — женщины в возрасте от 25 до 34 лет. С помощью психологических тестов исследователи выяснили, что основным показателем веры в гороскопы стал нарциссизм, и чем он выше, тем более человек склонен к астрологии. Также на это влиял показатель IQ — склонными к подобным прогнозам оказались люди с низким интеллектом.

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Также эксперты отметили, что астрология в настоящее время набирает популярность, что может быть обусловлено стрессом, вызванным пандемией ковида и изменениями климата.

Ранее нумеролог Алла Новокрещенова предупредила об угрозах, которые несут двойки 2022 года. Она советует не рассчитывать на счастливую семейную жизнь — лучше посвятить себя творчеству.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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