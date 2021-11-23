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Регион
Опубликовано 23 ноября 2021, 15:10
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Шведские учёные связали веру в гороскопы с низким интеллектом и нарциссизмом

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Эксперты отметили, что астрология в настоящее время набирает популярность. Это может быть обусловлено стрессом, вызванным пандемией ковида и изменениями климата.

В астрологические прогнозы верят в основном люди с низким интеллектом и высоким уровнем нарциссизма. Такие данные показало исследование учёных из Лундского университета в Швеции, его результаты опубликованы в журнале Personality and Individual Differences.

Специалисты опросили 264 человека разного возраста, большинство из которых (87%) — женщины в возрасте от 25 до 34 лет. С помощью психологических тестов исследователи выяснили, что основным показателем веры в гороскопы стал нарциссизм, и чем он выше, тем более человек склонен к астрологии. Также на это влиял показатель IQ — склонными к подобным прогнозам оказались люди с низким интеллектом.

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Также эксперты отметили, что астрология в настоящее время набирает популярность, что может быть обусловлено стрессом, вызванным пандемией ковида и изменениями климата.

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Артур Лапсаков
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