Опубликованы утверждённые демоверсии ЕГЭ и ОГЭ на 2022 год
Материалы помогут разобраться в структуре, содержании и изменениях экзаменационных работ в будущем учебном году.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселев
Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал утверждённые демоверсии заданий основного и единого государственных экзаменов (ОГЭ и ЕГЭ) 2022 года. Об этом сообщается во вторник в телеграм-канале Минпросвещения РФ "Большая перемена". Материалы помогут разобраться в структуре, содержании и изменениях экзаменационных работ в будущем учебном году.
"Федеральный институт педагогических измерений опубликовал доработанные по результатам общественно-профессионального обсуждения и согласованные научно-методическими советами ФИПИ документы, определяющие структуру и содержание контрольных измерительных материалов ЕГЭ и ОГЭ 2022 года", — говорится в сообщении.
Демоверсии заданий уже доступны на сайте ФИПИ.
Ранее стало известно, что ЕГЭ по всем предметам изменят с 2022 года. Об этом сообщили в Рособрнадзоре, отметив, что в ведомство поступило 11 предложений по итогам прошедшей экзаменационной кампании.
Напомним, что сроки проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году уже известны. Основной государственный экзамен будет проводиться с 21 апреля по 2 июля, а даты единого госэкзамена — с 21 марта по 2 июля 2022 года.
Комментариев: 0