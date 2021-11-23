Опубликованы утверждённые демоверсии ЕГЭ и ОГЭ на 2022 год

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал утверждённые демоверсии заданий основного и единого государственных экзаменов (ОГЭ и ЕГЭ) 2022 года. Об этом сообщается во вторник в телеграм-канале Минпросвещения РФ "Большая перемена". Материалы помогут разобраться в структуре, содержании и изменениях экзаменационных работ в будущем учебном году.

"Федеральный институт педагогических измерений опубликовал доработанные по результатам общественно-профессионального обсуждения и согласованные научно-методическими советами ФИПИ документы, определяющие структуру и содержание контрольных измерительных материалов ЕГЭ и ОГЭ 2022 года", — говорится в сообщении.

Демоверсии заданий уже доступны на сайте ФИПИ.

Ранее стало известно, что ЕГЭ по всем предметам изменят с 2022 года. Об этом сообщили в Рособрнадзоре, отметив, что в ведомство поступило 11 предложений по итогам прошедшей экзаменационной кампании.