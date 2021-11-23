В ФСБ рассказали о задержании готовившего нападение на школу в Казани подростка

Задержание готовившего нападение на школу подростка. Видео © ЦОС ФСБ РФ

В Казани сотрудники ФСБ задержали подростка, который планировал вооружиться и напасть на одну из местных школ. По данным телеграм-канала Mash Iptash, к преступлению его склонял житель Украины, обещавший мальчику денежное вознаграждение в размере пяти тысяч рублей.

Как рассказал 14-летний школьник, к нему в Сети постучался администратор канала с мемами о расстрелах и предложил напасть на учебное заведение. Украинец с ником Белая Роза скинул адрес, где хранилась одежда для такого дела, однако, по словам мальчика, он не планировал её использовать, а просто хотел забрать деньги.

У силовиков на этот счёт другое мнение. Они считают, что мальчик действительно решил напасть на школу, причём сделать это в стилизованной футболке, которую сотрудники и нашли на месте тайника.

Кроме того, как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, по месту жительства подростка были изъяты пневматическая винтовка, средства связи с поисковыми запросами о переделке данного вида оружия в боевое и материалы о вооружённых нападениях на образовательные учреждения.