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ВС Белоруссии отработают варианты отражения военной агрессии в ходе учений

Планируется также продолжение выполнения задачи по разведке с целью недопущения внезапного нападения на республику.

23 ноября, 12:36
<p>Фото © <a href="https://vayar.mil.by/news/141465/?sphrase_id=377899" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны Белоруссии</a></p>

Фото © Минобороны Белоруссии

Вооружённые силы Белоруссии планируют отработать различные варианты отражения военной агрессии в предстоящем учебном году. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС республики — первый заместитель министра обороны генерал-майор Виктор Гулевич.

"В ходе различных тренировок и учений мы в течение учебного года отработаем вопросы по оперативному созданию группировок войск на различных операционных направлениях, апробируем различные варианты отражения военной агрессии", — сказал он.

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Также планируется наращивать интенсивность боевой подготовки и продолжать выполнять задачи по разведке с целью недопущения внезапного нападения на республику, добавил Гулевич.

Ранее европейский дипломат исключил возможность восстановления отношений ЕС и Минска. Как уверен Дирк Шубель, эту позицию также поддержат Соединённые Штаты и другие "демократические страны".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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