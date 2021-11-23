ВС Белоруссии отработают варианты отражения военной агрессии в ходе учений

Вооружённые силы Белоруссии планируют отработать различные варианты отражения военной агрессии в предстоящем учебном году. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС республики — первый заместитель министра обороны генерал-майор Виктор Гулевич.

"В ходе различных тренировок и учений мы в течение учебного года отработаем вопросы по оперативному созданию группировок войск на различных операционных направлениях, апробируем различные варианты отражения военной агрессии", — сказал он.

Также планируется наращивать интенсивность боевой подготовки и продолжать выполнять задачи по разведке с целью недопущения внезапного нападения на республику, добавил Гулевич.