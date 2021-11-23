В Кирове таксист залил перцовкой и избил "борзого" бездомного
Спустя какое-то время прохожие вызвали скорую помощь и пострадавшего увезли в больницу. К слову, писать заявление на обидчика попрошайка отказался.
Скриншот © Telegram / SHOT
В Кирове таксист залил перцовкой, а затем избил "борзого" попрошайку. Видео © Telegram / SHOT
В Кирове таксист распылил перцовый баллончик в лицо попрошайке, а после ещё и избил потерпевшего. Как сообщает телеграм-канал SHOT, инцидент произошёл на Привокзальной площади города.
Уточняется, что водитель не смог сдержать агрессии после того, как бездомный по имени Миха попросил у него денег на пропитание. При этом нападавший утверждает, что просто-напросто защищался.
"Я ему дал уже деньги, потом он опять подходит ко мне и начинает мне салон тыркать. Я говорю: "Отойди, денег нет". Потом он начал меня провоцировать. <...> Я применил газовый баллончик. Я инвалид, у меня спина сломанная, сил нет у меня. Я ему раз деньги дал, два дал, а потом он уже начал борзеть", — рассказал таксист о случившемся.
Пока водитель раздавал интервью на фоне лежащего мужчины, прохожие вызвали скорую помощь. Причём до этого таксист всё же убрал бездомного с проезжей части. Прямо на улице потерпевшему промыли глаза от едкого аэрозоля, а затем увезли в больницу. При этом Миха отказался писать заявление на обидчика.
Ранее Лайф рассказывал, как пьяный житель Тулы ударил полицейского головой в лицо, не попав в бар. Инцидент произошёл из-за отсутствия у мужчины QR-кода, без которого его не пускали.
Комментариев: 0