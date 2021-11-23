В Кирове таксист залил перцовкой и избил "борзого" бездомного

В Кирове таксист залил перцовкой, а затем избил "борзого" попрошайку. Видео © Telegram / SHOT

В Кирове таксист распылил перцовый баллончик в лицо попрошайке, а после ещё и избил потерпевшего. Как сообщает телеграм-канал SHOT, инцидент произошёл на Привокзальной площади города.

Уточняется, что водитель не смог сдержать агрессии после того, как бездомный по имени Миха попросил у него денег на пропитание. При этом нападавший утверждает, что просто-напросто защищался.

"Я ему дал уже деньги, потом он опять подходит ко мне и начинает мне салон тыркать. Я говорю: "Отойди, денег нет". Потом он начал меня провоцировать. <...> Я применил газовый баллончик. Я инвалид, у меня спина сломанная, сил нет у меня. Я ему раз деньги дал, два дал, а потом он уже начал борзеть", — рассказал таксист о случившемся.