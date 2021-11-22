Совладелец галереи "Триумф" назвал стоимость украденной с выставки на "Винзаводе" картины

Стоимость картины "Зависть", которую украли с выставки в центре современного искусства "Винзавод" в Москве, оценивается в 60 тысяч рублей. Об этом Лайфу рассказал арт-директор, совладелец галереи "Триумф" Дмитрий Ханкин.

По его словам, полотно Анны Андржиевской стоит относительно недорого из-за небольшого опыта художницы-сюрреалистки. Ханкин также выразил надежду, что картину в скором времени всё-таки удастся вернуть на выставку.

"Сегодня вернут вечером, я надеюсь. Название "Зависть" мне очень нравится. [Культурную значимость] она представляла, это хороший художник. И она (картина. — Прим. Лайфа) маленькая, её легко вынести под курткой", — отметил собеседник.