Pfizer и BioNTech назвали свою вакцину эффективной на 100% для детей от 12 до 15 лет
Все 30 подтверждённых случаев заражения ковидом были зарегистрированы в группе, членам которой ввели плацебо.
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Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech заявили о стопроцентной эффективности своего препарата от коронавируса в возрастной группе от 12 до 15 лет по итогам третьей фазы испытаний. Об этом стало известно из пресс-релиза BioNTech.
"Последние результаты исследования в рамках третьей фазы демонстрируют, что после второй дозы вакцина была на 100% эффективна от недели до четырёх месяцев", — говорится в сообщении.
В исследовании приняли участие более 2,2 тысячи детей. Согласно пресс-релизу компании, из 30 подтверждённых случаев заражения коронавирусом все были зарегистрированы в группе, членам которой ввели плацебо.
"Это подтверждает 100%-ную эффективность вакцины Pfizer-BioNTech", — отмечается в документе.
Также в пресс-релизе говорится, что компании предоставят результаты исследования регуляторам в США и других странах для расширения применения вакцины для детей старше 12 лет. На данный момент в Штатах разрешено только экстренное применение вакцины для данной возрастной группы.
Ранее Лайф рассказал, что Минздрав Канады одобрил применение вакцины Pfizer для детей от 5 до 11 лет. Дозировка вакцины для детей от пяти лет меньше, чем для детей от 12 лет, в связи с тем, что их иммунная система сильнее.
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