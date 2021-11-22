Pfizer и BioNTech назвали свою вакцину эффективной на 100% для детей от 12 до 15 лет

Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech заявили о стопроцентной эффективности своего препарата от коронавируса в возрастной группе от 12 до 15 лет по итогам третьей фазы испытаний. Об этом стало известно из пресс-релиза BioNTech.

"Последние результаты исследования в рамках третьей фазы демонстрируют, что после второй дозы вакцина была на 100% эффективна от недели до четырёх месяцев", — говорится в сообщении.

В исследовании приняли участие более 2,2 тысячи детей. Согласно пресс-релизу компании, из 30 подтверждённых случаев заражения коронавирусом все были зарегистрированы в группе, членам которой ввели плацебо.

"Это подтверждает 100%-ную эффективность вакцины Pfizer-BioNTech", — отмечается в документе.

Также в пресс-релизе говорится, что компании предоставят результаты исследования регуляторам в США и других странах для расширения применения вакцины для детей старше 12 лет. На данный момент в Штатах разрешено только экстренное применение вакцины для данной возрастной группы.