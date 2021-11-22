В нескольких муниципалитетах Югры ввели самоизоляцию для непривитых граждан

Власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры ввели режим самоизоляции в нескольких муниципалитетах для непривитых граждан. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

"С 22 ноября по 5 декабря 2021 года установлен режим обязательной самоизоляции для граждан, проживающих в Нефтеюганске, Нягани, Урае, Кондинском районе (село Леуши, посёлки городского типа Луговой, Междуреченский, Мортка, посёлок Мулымья), за исключением граждан, прошедших вакцинацию от CoViD-19 или перенёсших заболевание, что подтверждено QR-кодом либо иным документом, выданным врачом и подтверждающим этот факт", — говорится в посте.

Кроме того, в округе до 20 декабря продлили запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, а также работы театров, музеев, галерей, библиотек, физкультурных и спортивных мероприятий разных уровней, которые могут проходить с соблюдением требований правовых актов.