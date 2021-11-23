Байден решил высвободить 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов
Как сказано в заявлении администрации американского лидера, такое же решение предпримут Великобритания, Китай, Индия, Южная Корея и Япония.
Фото © Twitter / President Biden
Президент США Джо Байден принял решение высвободить 50 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов. Об этом сообщил Белый дом.
Как сказано в заявлении, американское Министерство энергетики подготовит топливо для высвобождения. Такое решение принято для снижения цен на нефть для граждан Соединённых Штатов, а также для балансировки спроса и предложения на рынке после пандемии ковида.
Отмечается, что вместе с США аналогичное решение предпримут ряд стран, в том числе Великобритания, Китай, Индия, Южная Корея и Япония.
"Это стало кульминацией многонедельных консультаций со странами всего мира, и мы уже видим эффект этой работы. За последние несколько недель, когда стало известно об этой работе, цены на нефть упали почти на десять процентов", — сказано в заявлении администрации президента.
Напомним, что ранее американские сенаторы предложили Джо Байдену запретить экспорт нефти из-за высоких цен на бензин.
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