Байден решил высвободить 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов

Президент США Джо Байден принял решение высвободить 50 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов. Об этом сообщил Белый дом.

Как сказано в заявлении, американское Министерство энергетики подготовит топливо для высвобождения. Такое решение принято для снижения цен на нефть для граждан Соединённых Штатов, а также для балансировки спроса и предложения на рынке после пандемии ковида.

Отмечается, что вместе с США аналогичное решение предпримут ряд стран, в том числе Великобритания, Китай, Индия, Южная Корея и Япония.

"Это стало кульминацией многонедельных консультаций со странами всего мира, и мы уже видим эффект этой работы. За последние несколько недель, когда стало известно об этой работе, цены на нефть упали почти на десять процентов", — сказано в заявлении администрации президента.