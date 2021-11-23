Аналитик Правосудов раскрыл причины очередного взлёта цен на газ в Европе

Есть объективные причины для того, чтобы цены на газ в Европе вновь превышали 1000 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщил директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

Он пояснил, что в подземных хранилищах голубого топлива меньше, чем обычно. При этом в Азии наблюдается высокий спрос на сырьё, и в итоге сжиженный газ в основном идёт туда. Вместе с тем аналитик добавил, что цены растут и на другие биржевые товары.

"За последние годы было выпущено огромное количество денег, такой беспрецедентный объём, в первую очередь долларов США, также евро, йен и всех остальных валют. И все они пришли на биржи, в результате чего пошёл рост цен, мировая инфляция, и ничего пока не меняется", — приводит RT слова Правосудова.