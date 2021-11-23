Аналитик Правосудов раскрыл причины очередного взлёта цен на газ в Европе
Всё дело в том, что в подземных хранилищах сырья меньше, чем обычно, а в Азии наблюдается высокий спрос, отметил эксперт. В результате топливо уходит в основном туда.
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Есть объективные причины для того, чтобы цены на газ в Европе вновь превышали 1000 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщил директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.
Он пояснил, что в подземных хранилищах голубого топлива меньше, чем обычно. При этом в Азии наблюдается высокий спрос на сырьё, и в итоге сжиженный газ в основном идёт туда. Вместе с тем аналитик добавил, что цены растут и на другие биржевые товары.
"За последние годы было выпущено огромное количество денег, такой беспрецедентный объём, в первую очередь долларов США, также евро, йен и всех остальных валют. И все они пришли на биржи, в результате чего пошёл рост цен, мировая инфляция, и ничего пока не меняется", — приводит RT слова Правосудова.
Ранее Лайф сообщал, что цена на газ в Европе превысила $1100. 16 ноября рост стоимости фьючерсов топлива начался на фоне сообщений о приостановке сертификации оператора "Северного потока – 2".
Напомним, рост цен на газ в Европе начался в августе, а уже к 9 сентября голубое топливо подорожало до 700 долларов. 6 октября его стоимость впервые в истории превысила 1900 долларов, затем цены постепенно начали снижаться. Тогда премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что вскоре в Европе может начаться огромный энергетический кризис. А российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ не заинтересована в бесконечном росте цен на газ.
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