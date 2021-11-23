В Кабуле прогремел взрыв, за ним последовала стрельба
В результате происшествия пострадало два человека, граждан РФ среди раненых нет.
Фото © Twitter / Aamaj News
В Кабуле произошёл взрыв, в результате пострадало два человека. Об этом сообщает агентство Aamaj News со ссылкой на представителя полиции.
#BREAKING— Aamaj News (@aamajnews24) November 23, 2021
Kabul explosion, details to follow #aamajnews pic.twitter.com/Jo16lQHM05
В сообщении утверждается, что возле базара во 2-м районе сдетонировала магнитная мина, прикреплённая к автомобилю, который принадлежит члену радикального движения "Талибан"*. Пострадало двое сотрудников службы безопасности. Кроме того, утверждается, что после взрыва была слышна стрельба.
При этом ТАСС со ссылкой на российское посольство в Афганистане передаёт, что граждане России в результате происшествия не пострадали.
Ранее в Кабуле прогремел взрыв, но в другом районе. Причиной стала детонация магнитной мины.
* Организация, запрещённая ООН.
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