В Кабуле прогремел взрыв, за ним последовала стрельба

В Кабуле произошёл взрыв, в результате пострадало два человека. Об этом сообщает агентство Aamaj News со ссылкой на представителя полиции.

В сообщении утверждается, что возле базара во 2-м районе сдетонировала магнитная мина, прикреплённая к автомобилю, который принадлежит члену радикального движения "Талибан"*. Пострадало двое сотрудников службы безопасности. Кроме того, утверждается, что после взрыва была слышна стрельба.

При этом ТАСС со ссылкой на российское посольство в Афганистане передаёт, что граждане России в результате происшествия не пострадали.

Ранее в Кабуле прогремел взрыв, но в другом районе. Причиной стала детонация магнитной мины.