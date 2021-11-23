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В Кабуле прогремел взрыв, за ним последовала стрельба

В результате происшествия пострадало два человека, граждан РФ среди раненых нет.

23 ноября, 13:12

Фото © Twitter / Aamaj News

В Кабуле произошёл взрыв, в результате пострадало два человека. Об этом сообщает агентство Aamaj News со ссылкой на представителя полиции.

В сообщении утверждается, что возле базара во 2-м районе сдетонировала магнитная мина, прикреплённая к автомобилю, который принадлежит члену радикального движения "Талибан"*. Пострадало двое сотрудников службы безопасности. Кроме того, утверждается, что после взрыва была слышна стрельба.

При этом ТАСС со ссылкой на российское посольство в Афганистане передаёт, что граждане России в результате происшествия не пострадали.

Ранее в Кабуле прогремел взрыв, но в другом районе. Причиной стала детонация магнитной мины.

Взрыв прогремел около дворца президента Сомали, погиб известный журналист

Взрыв прогремел около дворца президента Сомали, погиб известный журналист

* Организация, запрещённая ООН.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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