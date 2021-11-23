Юрист Салкин объяснил, какие иски ждут жителей Казани без QR-кодов за простой транспорта
Адвокат Скляренко, в свою очередь, уточнил, что в сумму потерь из-за задержки могут включать стоимость топлива, которое будут жечь автобусы во время вынужденных стоянок.
Фото © Telegram-канал "МЕТРОЭЛЕКТРОТРАНС КАЗАНЬ"
Жителей Казани, которые тормозят работу городского транспорта из-за отсутствия QR-кодов, ждут иски об убытках от предприятий-перевозчиков. Об этом рассказал юрист Михаил Салкин в беседе с телеканалом "360".
"Могут с иском выйти об убытках. <…> Это гражданские иски, это в суд нужно будет идти", — объяснил эксперт.
Он добавил, что перевозчики будут рассчитывать потери из-за простоя по своим коэффициентам. В свою очередь, адвокат Алексей Скляренко отметил, что с такими исками будут обращаться к конкретному человеку, из-за которого и произошла задержка. По его словам, компании могут включать в сумму потерь от задержки стоимость топлива, которое будут жечь автобусы во время вынужденных стоянок.
Ранее Лайф рассказывал, что с 22 ноября в Татарстане начала действовать система QR-кодов на общественном транспорте. Этот российский регион стал первым, где приняли такие антикоронавирусные меры. Утро первого дня их действия в Казани обернулось тем, что из метро и трамваев высадили 500 пассажиров без необходимых кодов, за полдня их число увеличилось до полутора тысяч. Позже стало известно, что в столице республики накажут пассажиров без QR-кодов за простой транспорта. В пример была приведена ситуация с задержкой трамваев на остановке из-за пассажира, ущерб от которой составил около 6,4 тысячи рублей.
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