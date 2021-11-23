Юрист Салкин объяснил, какие иски ждут жителей Казани без QR-кодов за простой транспорта

Жителей Казани, которые тормозят работу городского транспорта из-за отсутствия QR-кодов, ждут иски об убытках от предприятий-перевозчиков. Об этом рассказал юрист Михаил Салкин в беседе с телеканалом "360".

"Могут с иском выйти об убытках. <…> Это гражданские иски, это в суд нужно будет идти", — объяснил эксперт.

Он добавил, что перевозчики будут рассчитывать потери из-за простоя по своим коэффициентам. В свою очередь, адвокат Алексей Скляренко отметил, что с такими исками будут обращаться к конкретному человеку, из-за которого и произошла задержка. По его словам, компании могут включать в сумму потерь от задержки стоимость топлива, которое будут жечь автобусы во время вынужденных стоянок.