СМИ: "Пари Сен-Жермен" рассчитывает назначить главным тренером Зидана в случае ухода Почеттино

В столичном клубе уверены, что специалист сможет эффективно руководить командой, в которой играют такие звёзды, как Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе.

Руководство "Пари Сен-Жермен" провело консультации с французским наставником Зинедином Зиданом на случай ухода аргентинца Маурисио Почеттино с поста главного тренера команды. Об этом информирует ESPN.

Почеттино может в ближайшее время возглавить "Манчестер Юнайтед". В этом случае Зидан станет приоритетным кандидатом. Сообщается, что сам француз готов руководить ПСЖ.

В столичном клубе уверены, что 49-летний специалист сможет эффективно управлять командой, в которой играют такие звёзды, как Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе.