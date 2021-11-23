СМИ: "Пари Сен-Жермен" рассчитывает назначить главным тренером Зидана в случае ухода Почеттино
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В столичном клубе уверены, что специалист сможет эффективно руководить командой, в которой играют такие звёзды, как Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе.
Руководство "Пари Сен-Жермен" провело консультации с французским наставником Зинедином Зиданом на случай ухода аргентинца Маурисио Почеттино с поста главного тренера команды. Об этом информирует ESPN.
Почеттино может в ближайшее время возглавить "Манчестер Юнайтед". В этом случае Зидан станет приоритетным кандидатом. Сообщается, что сам француз готов руководить ПСЖ.
В столичном клубе уверены, что 49-летний специалист сможет эффективно управлять командой, в которой играют такие звёзды, как Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе.
В мае Зидан покинул мадридский "Реал". В составе испанского клуба он выиграл 11 трофеев, в том числе три Лиги чемпионов подряд.