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СМИ: "Пари Сен-Жермен" рассчитывает назначить главным тренером Зидана в случае ухода Почеттино

В столичном клубе уверены, что специалист сможет эффективно руководить командой, в которой играют такие звёзды, как Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе.

23 ноября, 13:34
<p>Фото © Sportinfoto / DeFodi Images via Getty Images</p>

Фото © Sportinfoto / DeFodi Images via Getty Images

Руководство "Пари Сен-Жермен" провело консультации с французским наставником Зинедином Зиданом на случай ухода аргентинца Маурисио Почеттино с поста главного тренера команды. Об этом информирует ESPN.

Почеттино может в ближайшее время возглавить "Манчестер Юнайтед". В этом случае Зидан станет приоритетным кандидатом. Сообщается, что сам француз готов руководить ПСЖ.

В столичном клубе уверены, что 49-летний специалист сможет эффективно управлять командой, в которой играют такие звёзды, как Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе.

СМИ: Тренер "Пари Сен-Жермен" Почеттино готов возглавить "Манчестер Юнайтед"

СМИ: Тренер "Пари Сен-Жермен" Почеттино готов возглавить "Манчестер Юнайтед"

В мае Зидан покинул мадридский "Реал". В составе испанского клуба он выиграл 11 трофеев, в том числе три Лиги чемпионов подряд.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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