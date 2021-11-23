ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 ноября 2021, 13:34

СМИ: "Пари Сен-Жермен" рассчитывает назначить главным тренером Зидана в случае ухода Почеттино

Фото © Sportinfoto / DeFodi Images via Getty Images

Фото © Sportinfoto / DeFodi Images via Getty Images

В столичном клубе уверены, что специалист сможет эффективно руководить командой, в которой играют такие звёзды, как Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе.

Руководство "Пари Сен-Жермен" провело консультации с французским наставником Зинедином Зиданом на случай ухода аргентинца Маурисио Почеттино с поста главного тренера команды. Об этом информирует ESPN.

Почеттино может в ближайшее время возглавить "Манчестер Юнайтед". В этом случае Зидан станет приоритетным кандидатом. Сообщается, что сам француз готов руководить ПСЖ.

В столичном клубе уверены, что 49-летний специалист сможет эффективно управлять командой, в которой играют такие звёзды, как Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе.

СМИ: Тренер "Пари Сен-Жермен" Почеттино готов возглавить "Манчестер Юнайтед"
СМИ: Тренер "Пари Сен-Жермен" Почеттино готов возглавить "Манчестер Юнайтед"

В мае Зидан покинул мадридский "Реал". В составе испанского клуба он выиграл 11 трофеев, в том числе три Лиги чемпионов подряд.

BannerImage
Роман Фейгин
  • Новости
  • ФК ПСЖ
  • Зинедин Зидан
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar