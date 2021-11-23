"Рёбра целые, глаза видят": Актёр Игорь Скляр попал в ДТП в Санкт-Петербурге
Народный артист предположил, что за рулём иномарки, влетевшей в его авто, находилась девушка — "мужчины просто не умеют так водить", с таким упорством и настойчивостью.
Игорь Скляр. Кадр из фильма "Следователь Тихонов" © kino-teatr.ru
Момент аварии с участием авто Игоря Скляра. Видео © VK / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Евгений Майоров
В Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием народного артиста РФ Игоря Скляра. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Момент аварии запечатлел видеорегистратор другого автомобиля.
На Лиговском проспекте в Jaguar артиста врезалась Audi, которая ехала задом. Скляр рассказал, что не пострадал в аварии, а также предположил, что за рулём иномарки находилась девушка.
"Рёбра целые, глаза видят, язык шевелится. Я не видел, кто там был за рулём, потому что машина ехала задом довольно быстро. Но я думаю, что мужчины просто не умеют так водить. С таким упорством и настойчивостью задом наперёд", — отметил актёр.
Ранее Лайф сообщал, что бывший епископ Чукотки Диомид погиб в ДТП с грузовиком в Ленобласти. На момент аварии за рулём находилась 48-летняя жительница Санкт-Петербурга, также на заднем сиденье авто была пенсионерка, обе женщины скончались.
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