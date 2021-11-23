Момент аварии с участием авто Игоря Скляра. Видео © VK / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Евгений Майоров

В Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием народного артиста РФ Игоря Скляра. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Момент аварии запечатлел видеорегистратор другого автомобиля.

На Лиговском проспекте в Jaguar артиста врезалась Audi, которая ехала задом. Скляр рассказал, что не пострадал в аварии, а также предположил, что за рулём иномарки находилась девушка.

"Рёбра целые, глаза видят, язык шевелится. Я не видел, кто там был за рулём, потому что машина ехала задом довольно быстро. Но я думаю, что мужчины просто не умеют так водить. С таким упорством и настойчивостью задом наперёд", — отметил актёр.





