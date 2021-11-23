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"Рёбра целые, глаза видят": Актёр Игорь Скляр попал в ДТП в Санкт-Петербурге

Народный артист предположил, что за рулём иномарки, влетевшей в его авто, находилась девушка — "мужчины просто не умеют так водить", с таким упорством и настойчивостью.

23 ноября, 13:49
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<p>Игорь Скляр. Кадр из фильма "Следователь Тихонов" © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/3940/foto/i7/690431/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Игорь Скляр. Кадр из фильма "Следователь Тихонов" © kino-teatr.ru

Момент аварии с участием авто Игоря Скляра. Видео © VK / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Евгений Майоров

В Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием народного артиста РФ Игоря Скляра. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Момент аварии запечатлел видеорегистратор другого автомобиля.

На Лиговском проспекте в Jaguar артиста врезалась Audi, которая ехала задом. Скляр рассказал, что не пострадал в аварии, а также предположил, что за рулём иномарки находилась девушка.

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"Рёбра целые, глаза видят, язык шевелится. Я не видел, кто там был за рулём, потому что машина ехала задом довольно быстро. Но я думаю, что мужчины просто не умеют так водить. С таким упорством и настойчивостью задом наперёд", — отметил актёр.

  • Фото © VK / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
    Фото © VK / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
  • Фото © VK / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
    Фото © VK / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
  • Фото © VK / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
    Фото © VK / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Фото © VK / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Ранее Лайф сообщал, что бывший епископ Чукотки Диомид погиб в ДТП с грузовиком в Ленобласти. На момент аварии за рулём находилась 48-летняя жительница Санкт-Петербурга, также на заднем сиденье авто была пенсионерка, обе женщины скончались.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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