Свыше 1,3 тысячи IT-специалистов стали финалистами "Цифрового прорыва"

Финалистами третьего сезона конкурса "Цифровой прорыв" проекта АНО "Россия — страна возможностей" стали 1333 человека, среди которых члены команд из шорт-листов по каждому кейсу восьми полуфиналов, а также участники из топ-25 по каждой задаче IT-чемпионатов.

"Финал конкурса пройдёт 2–4 декабря, где 1333 сильнейших конкурсанта со всей страны будут решать сложные кейсы и бороться за главные призы. Пусть победят сильнейшие! Но главная победа для нас — это то, что формируется такое большое сообщество профессионалов цифровой экономики, которое способно решать самые амбициозные задачи бизнеса, государственных органов и всей нашей страны", — сказал генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.

В заключительном этапе конкурса будут представлены 12 кейсов от Минцифры Татарстана, "Росатома", "Транспортных инноваций Москвы", Accenture, ВТБ, "Россетей", "Ростелекома", ПСБ, РБК, "Билайна", Hyper AdTech и Министерства энергетики. А центральным IT-хабом станет город Иннополис, расположенный в Татарстане. Там в течение 48 часов будут проводиться отраслевые мероприятия, внепрограммные активности для амбассадоров, экспертов, трекеров и СМИ, а участники будут решать кейсовые задачи. Также соревнования пройдут онлайн и в 18 региональных IT-хабах.

Отмечается, что за семь месяцев проведения конкурса участники разработали 879 решений в рамках тематических хакатонов, лучшие из которых уже реализуются на практике. В полуфиналах третьего сезона соревновалось более 50 тысяч человек, а в мероприятиях всего состязания — почти 100 тысяч человек.