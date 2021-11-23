НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Дума поддержала право экипажей самостоятельно разбираться с буйными пассажирами на борту

Перечень средств сдерживания и порядок действий членов экипажа будет утверждать правительство.

23 ноября, 14:16
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Экипажи самолётов могут получить возможность применять спецсредства для сдерживания авиадебоширов. Соответствующий законопроект Госдума одобрила во втором чтении. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Поправками в Воздушный кодекс РФ предлагается наделить командира воздушного судна правом отдать членам экипажа распоряжение "применять все необходимые меры, в том числе меры принуждения, в отношении лиц, которые своими действиями создают непосредственную угрозу безопасности полёта воздушного судна либо угрозу жизни или здоровью других лиц и отказываются подчиняться распоряжениям командира воздушного судна". Такое же распоряжение, как предполагается, можно будет отдать и сотрудникам службы авиационной безопасности авиапредприятия.

Перечень средств сдерживания и порядок действий членов экипажа будет утверждать правительство. Законопроект в случае окончательного принятия вступит в силу по истечении 180 дней с момента официального опубликования.

Россиянина нашли мёртвым на рейсе из Египта в Россию

Россиянина нашли мёртвым на рейсе из Египта в Россию

Ранее Лайф рассказал, что в Шереметьево задержали пьяного дебошира, разбившего иллюминатор в самолёте. Мужчина находился в лайнере, который прибыл в столицу из Стокгольма. В результате произошедшего он повредил себе пальцы руки.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1