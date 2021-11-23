Дума поддержала право экипажей самостоятельно разбираться с буйными пассажирами на борту

Перечень средств сдерживания и порядок действий членов экипажа будет утверждать правительство.

Экипажи самолётов могут получить возможность применять спецсредства для сдерживания авиадебоширов. Соответствующий законопроект Госдума одобрила во втором чтении. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Поправками в Воздушный кодекс РФ предлагается наделить командира воздушного судна правом отдать членам экипажа распоряжение "применять все необходимые меры, в том числе меры принуждения, в отношении лиц, которые своими действиями создают непосредственную угрозу безопасности полёта воздушного судна либо угрозу жизни или здоровью других лиц и отказываются подчиняться распоряжениям командира воздушного судна". Такое же распоряжение, как предполагается, можно будет отдать и сотрудникам службы авиационной безопасности авиапредприятия.

Перечень средств сдерживания и порядок действий членов экипажа будет утверждать правительство. Законопроект в случае окончательного принятия вступит в силу по истечении 180 дней с момента официального опубликования.