Дума поддержала право экипажей самостоятельно разбираться с буйными пассажирами на борту

Экипажи самолётов могут получить возможность применять спецсредства для сдерживания авиадебоширов. Соответствующий законопроект Госдума одобрила во втором чтении. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Поправками в Воздушный кодекс РФ предлагается наделить командира воздушного судна правом отдать членам экипажа распоряжение "применять все необходимые меры, в том числе меры принуждения, в отношении лиц, которые своими действиями создают непосредственную угрозу безопасности полёта воздушного судна либо угрозу жизни или здоровью других лиц и отказываются подчиняться распоряжениям командира воздушного судна". Такое же распоряжение, как предполагается, можно будет отдать и сотрудникам службы авиационной безопасности авиапредприятия.

Перечень средств сдерживания и порядок действий членов экипажа будет утверждать правительство. Законопроект в случае окончательного принятия вступит в силу по истечении 180 дней с момента официального опубликования.