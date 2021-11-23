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Собянин назвал минимальным урон для бизнеса от нерабочих дней

Мэр объяснил это тем, что их часть пришлась на праздники. Эффект от введения частичного локдауна очень хороший, отметил градоначальник.

23 ноября, 15:15
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА "Новости" заявил, что урон для бизнеса по итогам нерабочих дней в столице был минимальным, потому что их часть пришлась на праздники. Как отметил градоначальник, возможность расширять период таких дней дал глава государства Владимир Путин.

"Мы расширили его буквально на три дня, и чуть больше недели, неделю-полторы прожили в системе нерабочих дней. Причём большая часть из этих нерабочих дней, она уже, собственно, была праздничной, поэтому урон для бизнеса был минимальный. Но эффект очень хороший", — уточнил мэр.

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Собянин рассказал о поддержке малого и среднего бизнеса в условиях пандемии

Ранее Собянин рассказал, на сколько снизилась заболеваемость коронавирусом в Москве после нерабочих дней. Эффект от введения этой меры столичные власти оценили как "очень хороший".

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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