Собянин назвал минимальным урон для бизнеса от нерабочих дней
Мэр объяснил это тем, что их часть пришлась на праздники. Эффект от введения частичного локдауна очень хороший, отметил градоначальник.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА "Новости" заявил, что урон для бизнеса по итогам нерабочих дней в столице был минимальным, потому что их часть пришлась на праздники. Как отметил градоначальник, возможность расширять период таких дней дал глава государства Владимир Путин.
"Мы расширили его буквально на три дня, и чуть больше недели, неделю-полторы прожили в системе нерабочих дней. Причём большая часть из этих нерабочих дней, она уже, собственно, была праздничной, поэтому урон для бизнеса был минимальный. Но эффект очень хороший", — уточнил мэр.
Ранее Собянин рассказал, на сколько снизилась заболеваемость коронавирусом в Москве после нерабочих дней. Эффект от введения этой меры столичные власти оценили как "очень хороший".
Комментариев: 0