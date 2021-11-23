Собянин назвал минимальным урон для бизнеса от нерабочих дней

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА "Новости" заявил, что урон для бизнеса по итогам нерабочих дней в столице был минимальным, потому что их часть пришлась на праздники. Как отметил градоначальник, возможность расширять период таких дней дал глава государства Владимир Путин.

"Мы расширили его буквально на три дня, и чуть больше недели, неделю-полторы прожили в системе нерабочих дней. Причём большая часть из этих нерабочих дней, она уже, собственно, была праздничной, поэтому урон для бизнеса был минимальный. Но эффект очень хороший", — уточнил мэр.