Собянин сообщил об отработке системы QR-кодов с федеральными ведомствами
В настоящий момент в Москве они требуются при посещении музеев и театров. Это сделано для того, чтобы люди обратили внимание на необходимость наличия кода.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Зыков Кирилл
Для расширения сферы применения QR-кодов в Москве, если это потребуется, эта система отрабатывается с федеральными ведомствами. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в беседе с РИА "Новости".
"Если мы первые QR-коды вводили в основном на базе собственных информационных сетей московских, то сегодня мы работаем с федеральными коллегами для того, чтобы отработать информационную систему Министерства здравоохранения, Министерства цифры, единый государственный портал — сложный механизм, он должен иметь высокую степень отработки, чтобы при необходимости расширять сферу применения QR-кодов", — рассказал Собянин.
В настоящий момент QR-коды в Москве действуют в музеях и театрах. Это сделано для того, чтобы люди обратили внимание на необходимость наличия кода. По словам мэра столицы, это означает, что люди должны "вакцинироваться, ревакцинироваться". Те же, кто переболел ковидом, могут получить справку и по ней — QR-код.
Ранее вирусолог Горелов объяснил, кто выиграет от введения QR-кодов. По словам гостя шоу "Дайте сказать", эта мера станет дополнительным рубежом защиты для сознательных и законопослушных граждан.
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