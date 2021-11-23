Мурашко обозначил сроки поставки внутривенного препарата от ковида во все регионы РФ

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что поставки внутривенного препарата от новой коронавирусной инфекции планируется осуществить во все регионы России до конца этой недели. Об этом глава ведомства сообщил во время заседания Координационного совета по борьбе с CoViD-19 при правительстве.

"Отгрузка идёт активно начиная с субботы. Сегодня почти в половине регионов отгрузка осуществлена, идёт приёмка. До конца недели мы планируем, что отгрузка препарата будет завершена во все субъекты РФ", — сказал Мурашко, добавив, что эти лекарства уже закуплены.