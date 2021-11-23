Мурашко раскрыл, сколько детей с ковидом находятся под наблюдением российских врачей

В России на данный момент под наблюдением врачей находится более 31 тысячи детей с коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время заседания Координационного совета по борьбе с CoViD-19 при правительстве.

"Медицинская помощь за весь период пандемии была оказана почти 1,5 миллиона детей. Сегодня под наблюдением находится более 31 тысячи малышей с коронавирусной инфекцией", — сказал глава Минздрава.