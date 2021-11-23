Мурашко раскрыл, сколько детей с ковидом находятся под наблюдением российских врачей
Министр здравоохранения отметил, что за весь период пандемии медицинскую помощь оказали почти полутора миллионам несовершеннолетних.
Фото © ТАСС / Роман Пименов
В России на данный момент под наблюдением врачей находится более 31 тысячи детей с коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время заседания Координационного совета по борьбе с CoViD-19 при правительстве.
"Медицинская помощь за весь период пандемии была оказана почти 1,5 миллиона детей. Сегодня под наблюдением находится более 31 тысячи малышей с коронавирусной инфекцией", — сказал глава Минздрава.
Ранее в Союзе педиатров обозначили возможные сроки начала вакцинации российских детей от ковида. Сейчас в Минздраве изучают итоги исследований препарата "Спутник М", после чего будет принято решение о старте прививочной кампании. Подчёркивается, что характер процедуры — добровольный.
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