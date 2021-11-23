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Мурашко раскрыл, сколько детей с ковидом находятся под наблюдением российских врачей

Министр здравоохранения отметил, что за весь период пандемии медицинскую помощь оказали почти полутора миллионам несовершеннолетних.

23 ноября, 14:45

Фото © ТАСС / Роман Пименов

В России на данный момент под наблюдением врачей находится более 31 тысячи детей с коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время заседания Координационного совета по борьбе с CoViD-19 при правительстве.

"Медицинская помощь за весь период пандемии была оказана почти 1,5 миллиона детей. Сегодня под наблюдением находится более 31 тысячи малышей с коронавирусной инфекцией", — сказал глава Минздрава.

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Ранее в Союзе педиатров обозначили возможные сроки начала вакцинации российских детей от ковида. Сейчас в Минздраве изучают итоги исследований препарата "Спутник М", после чего будет принято решение о старте прививочной кампании. Подчёркивается, что характер процедуры — добровольный.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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