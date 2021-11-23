В России от гриппа привили 36% жителей страны

Доля привитых от гриппа жителей России составляет лишь 36%. Об этом сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, этого показателя явно недостаточно, поэтому риск осложнения ситуации с гриппом в России в ближайшее время высок.

"Иммунизация против гриппа продолжается, но уровня охвата на сегодня недостаточно. Это 36% от совокупного нашего населения. Планка — 60%", — напомнила Попова.

Глава Роспотребнадзора отметила, что развитие эпидпроцесса по гриппу продолжается. Еженедельно сегодня выявляется не меньше двухсот образцов вирусов гриппа AH3N2.

"Это говорит о высоких рисках осложнения эпидситуации в ближайшем периоде", — указала она.