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В России от гриппа привили 36% жителей страны

Риск осложнения ситуации с гриппом в России в ближайшее время высок, предупреждают в Роспотребнадзоре.

23 ноября, 14:38

Фото © Агентство "Москва"

Доля привитых от гриппа жителей России составляет лишь 36%. Об этом сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, этого показателя явно недостаточно, поэтому риск осложнения ситуации с гриппом в России в ближайшее время высок.

"Иммунизация против гриппа продолжается, но уровня охвата на сегодня недостаточно. Это 36% от совокупного нашего населения. Планка — 60%", — напомнила Попова.

Глава Роспотребнадзора отметила, что развитие эпидпроцесса по гриппу продолжается. Еженедельно сегодня выявляется не меньше двухсот образцов вирусов гриппа AH3N2.

"Это говорит о высоких рисках осложнения эпидситуации в ближайшем периоде", указала она.

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Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил о том, что комбинация "Спутника V" и вакцины от гриппа усиливает защитный эффект. При этом оба укола можно поставить за один визит к врачу, что значительно экономит время.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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