Шойгу заявил об отработке Штатами варианта применения ядерного оружия против РФ

Военные России фиксируют существенный рост активности стратегической бомбардировочной авиации ВВС США в непосредственной близости к границе РФ. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на переговорах со своим китайским коллегой Вэй Фэнхэ.

"За последний месяц совершено около 30 вылетов к рубежам Российской Федерации, что в 2,5 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года. <...> В этом месяце в ходе учения стратегических сил США Global Thunder 10 стратегических бомбардировщиков отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России практически одновременно с западного и восточного направлений", — сказал Шойгу.

По его словам, минимальное удаление от госграницы РФ составило всего 20 километров. Министр подчеркнул, что развитие взаимодействия Москвы и Пекина особенно актуально в условиях "усиливающейся геополитической турбулентности", а также "повышения конфликтного потенциала в разных районах мира".