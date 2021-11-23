Панда Диндин из Московского зоопарка устроила радостные валяния в честь лёгкого морозца. Видео © Instagram / moscow_zoo_official

Панда Диндин так обрадовалась выпавшему в Москве снегу и первому лёгкому морозу, что устроила радостные валяния на деревянном помосте в своём вольере в столичном зоопарке.

Животное несколько раз покувыркалось, а также погрызло перегородку помоста, пока никто из посетителей за ним не наблюдал. В кадре можно также увидеть двух гостей учреждения, которые пропустили весёлые игры Диндин, стоя у соседнего вольера.

"Самое интересное не всегда можно увидеть, стоя у вольера. <…> Позже мы покажем вам, в каких необычных позах могут спать панды, а пока посмотрите, как наша Диндин радуется первому лёгкому морозцу", — сказано на странице зоопарка в "Инстаграме".