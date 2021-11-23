Заболеваемость коронавирусом в России за последнюю неделю снизилась более чем на 6%

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России снизилась более чем на 6% за прошедшую неделю. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с заболеванием во вторник. Она отметила, что стабилизация эпидемической ситуации сегодня фиксируется в 34 российских регионах, а вот рост заболеваемости пока продолжается в 18 субъектах страны.

"Хочу отметить, что по итогам прошедших двух недель мы наблюдаем снижение. И предыдущая неделя показала снижение ещё более чем на 6%", —проинформировала Попова.