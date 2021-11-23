Заболеваемость коронавирусом в России за последнюю неделю снизилась более чем на 6%
Стабилизация эпидемической ситуации сегодня фиксируется в 34 российских регионах, а вот в 18 рост заболеваемости пока продолжается.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России снизилась более чем на 6% за прошедшую неделю. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с заболеванием во вторник. Она отметила, что стабилизация эпидемической ситуации сегодня фиксируется в 34 российских регионах, а вот рост заболеваемости пока продолжается в 18 субъектах страны.
"Хочу отметить, что по итогам прошедших двух недель мы наблюдаем снижение. И предыдущая неделя показала снижение ещё более чем на 6%", —проинформировала Попова.
Ранее Лайф писал, что в России выявили 33 996 новых заболевших коронавирусом за сутки. Этот показатель стал минимальным с 19 октября. Больше всего заболевших приходится на Москву и Подмосковье, а на третьей строчке впервые оказалась Самарская область. Петербург — лишь на четвёртом месте.
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