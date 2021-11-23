Попова заявила, что снимать ограничения по ковиду в России категорически рано

В России на данный момент "категорически рано" снимать ограничения, введённые из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Координационного совета по борьбе с CoViD-19 при Правительстве РФ.

"Эффективность их (ограничительных мероприятий. — Прим. Лайфа) трудно переоценить. <…> Хочу отметить, что в некоторых субъектах как только начинается снижение, сразу же отменяются те или иные ограничительные мероприятия. Я считаю, что сегодня это делать категорически рано", — сказала Попова.