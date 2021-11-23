Попова заявила, что снимать ограничения по ковиду в России категорически рано
По словам главы Роспотребнадзора, эффективность таких мер трудно переоценить, однако в некоторых регионах их отменяют, как только наблюдается снижение заболеваемости.
Фото © ТАСС / Максим Коротченко
В России на данный момент "категорически рано" снимать ограничения, введённые из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Координационного совета по борьбе с CoViD-19 при Правительстве РФ.
"Эффективность их (ограничительных мероприятий. — Прим. Лайфа) трудно переоценить. <…> Хочу отметить, что в некоторых субъектах как только начинается снижение, сразу же отменяются те или иные ограничительные мероприятия. Я считаю, что сегодня это делать категорически рано", — сказала Попова.
Ранее Лайф сообщал, что заболеваемость коронавирусом в России за последнюю неделю снизилась более чем на 6%. Стабилизация эпидемической ситуации сегодня фиксируется в 34 российских регионах, а вот в 18 рост заболеваемости пока продолжается.
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