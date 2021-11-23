Попова: 28 регионов РФ не справились с увеличением охвата населения тестированием на ковид
По словам главы Роспотребнадзора, указанный уровень был увеличен до 300 исследований на 100 тысяч населения.
Фото © Pexels
За минувшую неделю 28 российских регионов не справились с увеличением охвата граждан тестированием на коронавирус. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По словам главного государственного санитарного врача, указанный уровень был увеличен до 300 исследований на 100 тысяч населения.
"За прошедшую неделю преимущественное количество субъектов Российской Федерации справилось с этой задачей, за исключением 28", — сказала Попова на заседании Координационного совета по борьбе с ковидом.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал оценивать возможность включения анализа на антитела в программу ОМС. На Камчатке уже начала работу специальная комиссия по выдаче справок о наличии или отсутствии антител к коронавирусу, однако данная услуга платная, так как она не предусмотрена программой госгарантий.
Комментариев: 0