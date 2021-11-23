Попова: 28 регионов РФ не справились с увеличением охвата населения тестированием на ковид

За минувшую неделю 28 российских регионов не справились с увеличением охвата граждан тестированием на коронавирус. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам главного государственного санитарного врача, указанный уровень был увеличен до 300 исследований на 100 тысяч населения.

"За прошедшую неделю преимущественное количество субъектов Российской Федерации справилось с этой задачей, за исключением 28", — сказала Попова на заседании Координационного совета по борьбе с ковидом.