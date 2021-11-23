Суд в Перми отправил на шесть лет в колонию пенсионера, перерезавшего трос промальпиниста

Ленинский районный суд Перми на основании вердикта присяжных приговорил 72-летнего пенсионера к шести годам колонии строгого режима за то, что в 2019 году он порезал трос промышленному альпинисту, занимавшемуся благоустройством фасада жилого дома. Об этом сообщает прокуратура Пермского края.

Установлено, что в августе 2019-го житель дома на улице Пушкина в краевой столице потребовал прекратить выполнение работ вблизи его балкона от альпинистов, находившихся на уровне восьмого-девятого этажей, однако рабочие проигнорировали его просьбу. Тогда пенсионер взял нож и, поднявшись на крышу, перерезал основную верёвку одного из сотрудников и надрезал страховочный трос другого. В результате один из промальпинистов сорвался вниз, пролетел несколько этажей, но его жизнь спас страховочный трос, другой работник сумел подняться на девятый этаж.

С места преступления пенсионер скрылся и заявил о непричастности к преступлению, однако его задержали. Весной текущего года суд присяжных приговорил его к полутора годам ограничения свободы и отправил на лечение у психиатра, а также заставил выплатить пострадавшему компенсацию в размере 40 814 рублей, однако прокуратура обжаловала решение и в июне вердикт был отменён.

Теперь же инстанция отправила мужчину в колонию строгого режима по статье о покушении на убийство с принудительным наблюдением и лечением у врача-психиатра. На данный момент в законную силу приговор не вступил.