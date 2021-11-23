Мишустин подумает над выдачей QR-кодов непривитым, переболевшим ковидом в лёгкой форме
С соответствующим предложением выступил губернатор Амурской области Василий Орлов. По его мнению, данную инициативу следует закрепить на федеральном уровне.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал обдумать предложение о предоставлении QR-кодов россиянам, переболевшим коронавирусной инфекцией в лёгкой форме и не имеющим при этом прививки от CoViD-19. Так он отреагировал на соответствующее предложение губернатора Амурской области Василия Орлова.
Во время выступления на президиуме Координационного совета по борьбе с пандемией Орлов отметил, что многие переболевшие ковидом граждане не обращались в стационары и не вакцинировались. При этом после болезни у них высокий титр антител, но сейчас они всё равно не могут получить QR-код.
По мнению губернатора, эта категория граждан также должна получать QR-коды через "Госуслуги".
Ранее Лайф сообщал, что вирусолог Горелов объяснил, кто выиграет от введения QR-кодов. По словам гостя шоу "Дайте сказать!", эта мера станет дополнительным рубежом защиты для сознательных и законопослушных граждан.
Напомним, правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Такая мера не будет распространена на посещение аптек, продуктовых магазинов и точек, реализующих товары первой необходимости. Также в кабмине рассказали, что определят дату, до которой на транспорт можно попасть с ПЦР-тестом вместо QR-кода. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, эта система будет действовать до июня 2022 года.
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