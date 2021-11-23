Мишустин подумает над выдачей QR-кодов непривитым, переболевшим ковидом в лёгкой форме

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал обдумать предложение о предоставлении QR-кодов россиянам, переболевшим коронавирусной инфекцией в лёгкой форме и не имеющим при этом прививки от CoViD-19. Так он отреагировал на соответствующее предложение губернатора Амурской области Василия Орлова.

Во время выступления на президиуме Координационного совета по борьбе с пандемией Орлов отметил, что многие переболевшие ковидом граждане не обращались в стационары и не вакцинировались. При этом после болезни у них высокий титр антител, но сейчас они всё равно не могут получить QR-код.

По мнению губернатора, эта категория граждан также должна получать QR-коды через "Госуслуги".