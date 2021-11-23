Мишустин потребовал сделать тестирование на ковид доступным для всех

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что тестирование на коронавирус должно быть доступно каждому жителю нашей страны. Он также отметил, что и в дальнейшем будет возможность делать ПЦР по полису ОМС. Об этом глава кабмина заявил на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"И конечно, тестирование должно оставаться доступным для людей. Для этого правительство внесло изменения в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на текущий, два последующих года. Чтобы ПЦР можно было и дальше делать по полису ОМС, прежде всего, в тех случаях, когда есть симптомы ОРВИ или ковида, а также после экспресс-исследований, чтобы подтвердить диагноз, для оценки эффективности лечения этого заболевания, когда нужно убедиться, что человек окончательно выздоровел", — приводит его слова РИА "Новости".

По словам Мишустина, важно, чтобы как можно больше граждан проходило тестирование на коронавирус. Он напомнил о постановлении Роспотребнадзора, согласно которому ежедневно должно быть сделано не менее 300 тестов на 100 тысяч человек, а также попросил регионы отнестись к этому очень внимательно.