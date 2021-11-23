Правительство выделило почти пять млрд рублей на закупку лекарств от ковида
В том числе речь идёт о не зарегистрированных в РФ препаратах, которые особенно нужны тяжело болеющим пациентам.
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Правительство России дополнительно выделило почти пять миллиардов рублей на закупку лекарств от коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по борьбе с CoViD-19 при правительстве.
"По поручению президента правительство помогает российским субъектам с закупкой необходимых лекарств. Дополнительно выделено почти пять миллиардов рублей на приобретение препаратов для пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение в больницах", — сказал Мишустин.
Он отметил, что речь в том числе идёт о препаратах, которые не зарегистрированы в России, но особенно нужны тяжело болеющим пациентам. По словам председателя кабмина, партии таких медикаментов, согласно планам, поступят в медучреждения до конца года.
Ранее Мишустин потребовал сделать тестирование на коронавирус доступным для всех. Премьер напомнил о постановлении Роспотребнадзора, согласно которому ежедневно должно быть сделано не менее 300 тестов на 100 тыс. человек, и попросил регионы отнестись к этому очень внимательно.
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